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Günlük hayatınızda sıklıkla gördüğünüz eşyaların, yiyeceklerin ya da nesnelerin çok yakından nasıl göründüğünü merak ettiniz mi? Cevabınız evet ise besteci ve fotoğrafçı Pyanek Şaşırtıcı Dünyalar (Amazing World) adlı fotoğraf serisi ile günlük eşyaları bambaşka bir perspektifle görmemizi sağlıyor. Günlük hayattaki objeleri yemekleri, içecekleri makro lens ile çeken fotoğrafçı çıplak gözle görülemeyecek ayrıntıları gözler önüne seriyor. "Yaşam devam ederken birçok şeyin detaylarını kaçırıyoruz. Ya incelemek aklımıza gelmiyor ya da vakit bulamıyoruz" diyen fotoğrafçının sıra dışı çalışmasından kareler ise şöyle...

Patates cipsi