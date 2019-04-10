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Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları

Giriş: 10.04.2019 - 10:44 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Gün içerisinde yediğiniz, içtiğiniz ya da gördüğünüz birçok şeyin yakından hatta çok yakından nasıl göründüğünü merak etmiş miydiniz? Eğer cevabınız evet ise Pyanek "Harika Dünyalar" adlı fotoğraf serisi günlük eşyaların makro lens ile çok yakından çekilmiş hallerini gözler önüne seriyor

  • 1Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
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    Günlük hayatınızda sıklıkla gördüğünüz eşyaların, yiyeceklerin ya da nesnelerin çok yakından nasıl göründüğünü merak ettiniz mi? Cevabınız evet ise besteci ve fotoğrafçı Pyanek Şaşırtıcı Dünyalar (Amazing World) adlı fotoğraf serisi ile günlük eşyaları bambaşka bir perspektifle görmemizi sağlıyor. Günlük hayattaki objeleri yemekleri, içecekleri makro lens ile çeken fotoğrafçı çıplak gözle görülemeyecek ayrıntıları gözler önüne seriyor. "Yaşam devam ederken birçok şeyin detaylarını kaçırıyoruz. Ya incelemek aklımıza gelmiyor ya da vakit bulamıyoruz" diyen fotoğrafçının sıra dışı çalışmasından kareler ise şöyle...

    Patates cipsi

     

  • 2Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
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    Toz şeker tanesi 

     

  • 3Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
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    Kitap sayfası

     

  • 4Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
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    Sabun köpüğü

     

  • 5Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
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    Tel sünger 

     

  • 6Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
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    Kibrit 

     

  • 7Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
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    Tükenmez kalem

     

  • 8Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
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    Ekmek küfü

     

  • 9Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
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    Tırtıklı bıçak 

     

  • 10Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
    10|26

    Mutfak süngeri 

     

  • 11Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
    11|26

    Elma sapı

     

  • 12Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
    12|26

    Boya fırçası 

     

  • 13Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
    13|26

    Cırtcırt

     

  • 14Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
    14|26

    Çikolatalı kurabiye 

     

  • 15Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
    15|26

    Klavyede X tuşu

     

  • 16Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
    16|26

    Sahil taşı 

     

  • 17Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
    17|26

    Çubuk makarna

     

  • 18Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
    18|26

    Siyah işaretleme kaleminin ucu

     

  • 19Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
    19|26

    Çay poşeti

     

  • 20Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
    20|26

    Ruj

     

  • 21Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
    21|26

    Vida 

     

  • 22Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
    22|26

    Mısır gevreği

     

  • 23Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
    23|26

    Kahve çekirdeği

     

  • 24Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
    24|26

    Tütsü 

     

  • 25Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
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    Oluklu mukavva

     

  • 26Nesnelerin, yiyeceklerin ve canlıların çok yakından çekilmiş fotoğrafları
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    Hamburger köftesi

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