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FUARIN YILDIZI TÜRK DİZİLERİ

Bu yıl 34. kez düzenlenen Fransa'nın Cannes şehrindeki MİPCOM fuarı, televizyon ve dijital platformların temsilcileri ile içerik üreticilerini ve ünlü yıldızları buluşturuyor. Fuarda son yıllarda en çok Türk dizi yapımcıları ve oyuncuları ilgi görüyor.