Dizi dünyasının nabzının attığı Cannes’a giden Nesrin Cavadzade, güzelliği ve zarafetiyle festival kentini büyüledi. Bu yıl 15-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük medya fuarı MIPCOM'a katılan ünlü oyuncu, dün geceki kırmızı halının yıldızı oldu. Sudi Etuz tasarımı altın rengindeki asimetrik mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti
1
1|32
Davete katılan oyuncu, ünlü yıldızlarla da tanıştı. Başrolünde oynadığı ve Cannes’da onlarca ülkeye satılan dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ile beraber dünyaca ünlü yapımcı ve yönetmenlerle buluşup sohbet etti.
2
2|32
AKŞAM KIRMIZI HALIDA FIRTINA GİBİ ESTİ
Akşam kırmızı halıda fırtına estiren Cavadzade, gündüzleri ise hayranı olduğu Cannes sokaklarının keyfini çıkardı.
3
3|32
TATLI KRİZİNE ÇİKOLATA
Ünlü yıldız, kaldığı otelde yatağında çikolata yerken çekilmiş fotoğrafını Instagram’dan paylaştı. Tatlı krizini çikolata ile giderdiğini gösteren o fotoğraflar, 120 bine yakın beğeni aldı.
4
4|32
İSPANYOL FİLMİNDE BAŞROLDE
Türkiye’de olduğu kadar yurtdışında da yapımcıların favori oyuncuları arasında yer alan oyuncu, son olarak da İspanyol yapımı “El Desentierro” adlı sinema filminde başrolde oynadı.
5
5|32
Yakında Türkiye ve dünyada bir çok ülkede vizyona girecek filminin heyecanını yaşayan Cavadzade, önümüzdeki günlerde yeni projelerde de adını duyuracak.
6
6|32
FUARIN YILDIZI TÜRK DİZİLERİ
Bu yıl 34. kez düzenlenen Fransa'nın Cannes şehrindeki MİPCOM fuarı, televizyon ve dijital platformların temsilcileri ile içerik üreticilerini ve ünlü yıldızları buluşturuyor. Fuarda son yıllarda en çok Türk dizi yapımcıları ve oyuncuları ilgi görüyor.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.