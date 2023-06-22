Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nesrin Cavadzade, Eda Ece’nin düğününe katıldı! İddialı tarzıyla güne damga vurdu!

Nesrin Cavadzade, FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Eda Ece’nin düğününe katıldı. İddialı elbisesiyle güne damga vuran isim, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Nesrin Cavadzade, Eda Ece’nin düğününe katıldı! İddialı tarzıyla güne damga vurdu!

    Yasak Elma adlı dizide canlandırdığı Şahika karakteriyle gönüllere taht kuran Nesrin Cavadzade, aynı dizide Yıldız karakterini canlandıran güzel oyuncu Eda Ece'nin düğününe katıldı. Cavadzade'nin kombini göz kamaştırdı.
  • Nesrin Cavadzade, Eda Ece’nin düğününe katıldı! İddialı tarzıyla güne damga vurdu!

    Rol arkadaşı Eda Ece'nin düğününe iddialı bir elbiseyle katılan Nesrin Cavadzade, kombiniyle çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. 
  • Nesrin Cavadzade, Eda Ece’nin düğününe katıldı! İddialı tarzıyla güne damga vurdu!

    Instagram hesabında 3.2 milyon takipçisi olan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin siyah elbiseli düğün fotoğraflarına sevenlerinden 159 bin beğeni ve 1200'ün üstünde yorum geldi.
  • Nesrin Cavadzade, Eda Ece’nin düğününe katıldı! İddialı tarzıyla güne damga vurdu!

    Annesiyle düğüne katılan güzel oyuncunun pozlarına sevenleri: "Elbisenin güzelliğine mi yoksa sana mı bakalım?", "Güzelliğinin nereden geldiği belli oldu", "Anne kız çok zarifsiniz" gibi yorumlar geldi.
  • Nesrin Cavadzade, Eda Ece’nin düğününe katıldı! İddialı tarzıyla güne damga vurdu!

    İşte Nesrin Cavadzade'nin kombini...
  • Nesrin Cavadzade, Eda Ece’nin düğününe katıldı! İddialı tarzıyla güne damga vurdu!
  • Nesrin Cavadzade, Eda Ece’nin düğününe katıldı! İddialı tarzıyla güne damga vurdu!
  • Nesrin Cavadzade, Eda Ece’nin düğününe katıldı! İddialı tarzıyla güne damga vurdu!
  • Nesrin Cavadzade, Eda Ece’nin düğününe katıldı! İddialı tarzıyla güne damga vurdu!
  • Nesrin Cavadzade, Eda Ece’nin düğününe katıldı! İddialı tarzıyla güne damga vurdu!
  • Nesrin Cavadzade, Eda Ece’nin düğününe katıldı! İddialı tarzıyla güne damga vurdu!
  • Nesrin Cavadzade, Eda Ece’nin düğününe katıldı! İddialı tarzıyla güne damga vurdu!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.