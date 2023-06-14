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Nesrin Cavadzade iddialı tarzıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncu ödül törenine damga vurdu!

Yasak Elma’da canlandırdığı Şahika karakteriyle gönüllere taht kuran Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Büyük markalar ile ortaklık yapan ünlü oyuncu, katıldığı davette dikkatleri üzerine çekti.

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  • Nesrin Cavadzade iddialı tarzıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncu ödül törenine damga vurdu!

    Instagram paylaşımlarıyla beğeni toplayan Nesrin Cavadzade, ünlülerin akın ettiği bir ödül törenine katıldı. Cesur elbisesiyle yayınladığı gönderilerine takipçilerinden beğeni yağdı.
  • Nesrin Cavadzade iddialı tarzıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncu ödül törenine damga vurdu!

    Üç Kuruş, Yasak Elma ve Hikaye gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, kariyeri ve özel hayatının yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de sık sık adından söz ettiriyor.
  • Nesrin Cavadzade iddialı tarzıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncu ödül törenine damga vurdu!

    Ünlülerin akın ettiği bir ödül törenine katılan ve sırt dekolteli ünlü bir markanın siyah elbisesini giymeyi tercih eden Nesrin Cavadzade'nin tarzı çok beğenildi.
  • Nesrin Cavadzade iddialı tarzıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncu ödül törenine damga vurdu!

    Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Şahika karakteriyle izleyicinin dikkatini çeken Nesrin Cavadzade'nin paylaşımına 77 bine yakın beğeni ve 500’ün üstünde yorum geldi.
  • Nesrin Cavadzade iddialı tarzıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncu ödül törenine damga vurdu!

    İşte Nesrin Cavadzade'nin son pozları...
  • Nesrin Cavadzade iddialı tarzıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncu ödül törenine damga vurdu!
  • Nesrin Cavadzade iddialı tarzıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncu ödül törenine damga vurdu!
  • Nesrin Cavadzade iddialı tarzıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncu ödül törenine damga vurdu!
  • Nesrin Cavadzade iddialı tarzıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncu ödül törenine damga vurdu!
  • Nesrin Cavadzade iddialı tarzıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncu ödül törenine damga vurdu!
  • Nesrin Cavadzade iddialı tarzıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncu ödül törenine damga vurdu!
  • Nesrin Cavadzade iddialı tarzıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncu ödül törenine damga vurdu!
  • Nesrin Cavadzade iddialı tarzıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncu ödül törenine damga vurdu!
  • Nesrin Cavadzade iddialı tarzıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncu ödül törenine damga vurdu!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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