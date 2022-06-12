"HABERLERİ ŞAŞKINLIKLA OKUDUM"

Çıkan haberlerin ardından Nesrin Cavadzade, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

Değerli basın mensupları; Bugün hakkımda çıkan haberleri şaşkınlıkla okudum! Aylardır bazı yapımların ve bunların üzerinden pr çalışması yapan menajerlerin adımı kullanarak kendini gündemde tutma çabasına sessiz kaldım ama bugün hem şahsi hayatımda hem de meslek etiğime dil uzatacak kadar çizgiyi aşmış olmalarından dolayı bir cavabı hak ettiğine kanaat getirdim. Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz! Bu kişi sevgilim bile olsa. Çünkü ben de aynı işi, sevgiyle ve tutkuyla yapıyorum. Benim yaptığım işe kimsenin karışamayacağı gerçeği gibi ben de kimsenin işine karışamam. Ayrıca oyunculuk sanatını anlamak için önümde 20 yılım vardı, emin olun anladım. Darısı anlayamayanların başına. Sevgilerimle...