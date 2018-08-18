Nest Sotra - Ham Kam maçı rakamları

Nest Sotra ve Ham Kam, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. 23 puanlı Nest Sotra 9. sırada bulunuyor, Ham Kam 23 puana sahip ve 10. sırada. Nest Sotra son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Ham Kam son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 588 kodlu maçı oynayanlar; Nest Sotra galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Ham Kam galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Nest Sotra önceki hafta Ham Kam mücadelesinde 3-1 kazandı.

Ham Kam ise Nest Sotra maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Nest Sotra, 17 gol attı ve 14 gol yedi.

Ham Kam ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ham Kam, 12 gol atarken 16 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ