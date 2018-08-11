Nest Sotra - Jerv maçı öncesi rakamlar

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Nest Sotra, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Jerv takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Nest Sotra 22 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Jerv 21 puanda ve 11. sırada. Nest Sotra son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Jerv, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 713 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nest Sotra kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Jerv sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Nest Sotra son hafta oynanan Baerum maçında 5-2 yenildi.

Jerv ise Kristiansund BK maçında 0-1 yenildi.

Nest Sotra, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 12 gol yedi.

Jerv ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jerv, 9 gol atarken 16 gol yedi.

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