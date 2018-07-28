Nest Sotra - Mjöndalen maçı ne zaman?

Norveç 1.Lig maçında Nest Sotra ile Mjöndalen, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Nest Sotra 19 puanla 11. sırada, Mjöndalen 29 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Nest Sotra, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Mjöndalen, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 519 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nest Sotra kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Mjöndalen sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Nest Sotra son haftadaki Mjöndalen müsabasında 1-2 yenildi.

Mjöndalen, Nest Sotra karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Nest Sotra, 14 gol attı ve 10 gol yedi.

Mjöndalen, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mjöndalen 11 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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