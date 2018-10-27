Nest Sotra - Tromsdalen sahaya çıkıyor

Nest Sotra ve Tromsdalen, 28 Ekim 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. Nest Sotra 36 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Tromsdalen 40 puanda ve 6. sırada. Nest Sotra son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Tromsdalen, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 452 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nest Sotra kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Tromsdalen sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Nest Sotra önceki hafta Tromsdalen mücadelesinde 4-0 kazandı.

Tromsdalen ise Nest Sotra karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Nest Sotra, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 17 gol yedi.

Tromsdalen, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tromsdalen 18 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.

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