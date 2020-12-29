Nestle'de üst düzey atama

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Michel Beneventi, Nestlé Waters Türkiye Genel Müdürlüğü görevine atandı

Michel Beneventi, dünyada Nestlé çatısı altında çeşitli roller üstlenmiş olup, son olarak Nestlé Waters İngiltere'nin Genel Müdürü olarak görev almıştı.

Nestlé kariyerine 1998 yılında Finans & Kontrol – Sanpellegrino İsviçre ekibinde başlayan Beneventi, kariyer yolculuğunda Nestlé Waters Avrupa'nın CFO görevi de dahil olmak üzere Finans & Kontrol bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev yaptı.

HenniezGroup'unNestléWaters İsviçre'ye entegrasyonunu yöneten ve 2008'de Ülke İş Birimi Yöneticisi olan Beneventi, 2017 yılında NestléWaters İngiltere Genel Müdürlüğü görevine atanmadan önce ise 2014'te Nestlé İngiliz-Hollanda Karayipleri Ülke Müdürü olarak çalışıyordu.

Michel Beneventi, 1 Ocak 2021 itibariyle Nestlé Waters Türkiye Genel Müdürü olarak Türkiye'deki görevine başlayacak.