Net asgari ücretin 8000 TL olması halinde temmuz ayında belirlenen 5500 TL’ye göre yüzde 45, ocak ayındaki 4.253 TL’ye göre ise yüzde 88 oranında artış yapılmış olacak. Net asgari ücretin 8.500 TL’ye çıkartılması temmuza göre yüzde 55, ocak ayına göre yüzde 100 artış anlamına gelecek.

Net ücretin 9000 TL olması halinde ise artış oranı temmuz ayına göre yüzde 64, ocak ayına göre de yüzde 112’ye ulaşacak.