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Net asgari ücret nedir ve 2023 net asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Net asgari ücret son durum, işçi ve işverenlerin gündeminde yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yeni asgari ücret zammını belirlemek amacıyla üçüncü kez toplanıyor. İşte, Net asgari ücret zammı hakkında merak edilenler...

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  • NET ASGARİ ÜCRET SON DURUM | Net asgari ücret nedir ve nasıl hesaplanır? 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    Net asgari ücret zammı, 20 Aralık günü gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından yeniden gündeme gelecek. 2022 yılında Temmuz ayında uygulanan zammın ardından 5 bin 500 lira 35 kuruş olan net asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte, Net asgari ücret nedir ve 2023 net asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorularının yanıtı...
  • NET ASGARİ ÜCRET SON DURUM | Net asgari ücret nedir ve nasıl hesaplanır? 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    NET MAAŞ NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

    Net maaş işçinin eline kesinti olmadan geçen paraya verilen addır. Net maaş hesaplaması Net Maaş = Brüt Maaş – (SGK Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi) baz alınarak yapılır.
  • NET ASGARİ ÜCRET SON DURUM | Net asgari ücret nedir ve nasıl hesaplanır? 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    NET VE BRÜT MAAŞ FARKI NEDİR?

    Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.

    Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.
  • NET ASGARİ ÜCRET SON DURUM | Net asgari ücret nedir ve nasıl hesaplanır? 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3.KEZ TOPLANIYOR!

    Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta gerçekleşti. Asgari ücret 3. toplantısı ise 20 Aralık saat 14.00'da yapılacak.
  • NET ASGARİ ÜCRET SON DURUM | Net asgari ücret nedir ve nasıl hesaplanır? 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    "TOPLANTIDAN SONRA UZLAŞMAYA VARACAĞIZ"

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere 20 Aralık salı günü saat 14.00’te üçüncü kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Toplantıdan sonra bir uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz” dedi.

    Komisyon toplantısından sonra asgari ücret kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
  • NET ASGARİ ÜCRET SON DURUM | Net asgari ücret nedir ve nasıl hesaplanır? 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    ASGARİ ÜCRET BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI: 7 BİN 845 TL

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' denildi.
  • NET ASGARİ ÜCRET SON DURUM | Net asgari ücret nedir ve nasıl hesaplanır? 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    YENİ ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

    Komisyonun önceki toplantılarında işçi, işveren veya hükümet tarafından masada ücret rakamı telaffuz edilmedi. Bakan Bilgin’in açıklamasına göre, bugünkü toplantıda taraflar rakamlarını söyledikten sonra karara bağlanacak.

     

    Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine bu yılın başından itibaren son verildi. Belirlenecek brüt ücretten sadece yüzde 14 oranında sosyal güvenlik primi, yüzde 1 oranında da işsizlik sigortası primi işçi payı kesilecek. İşveren ise brüt ücret üzerinden yüzde 15,5 oranında sosyal güvenlik primi, yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası primi işveren payı ödeyecek. Böylece işverenin maliyeti brüt asgari ücretin yüzde 17,5 üzerinde olacak.
  • NET ASGARİ ÜCRET SON DURUM | Net asgari ücret nedir ve nasıl hesaplanır? 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    Net asgari ücretin 8000 TL olması halinde temmuz ayında belirlenen 5500 TL’ye göre yüzde 45, ocak ayındaki 4.253 TL’ye göre ise yüzde 88 oranında artış yapılmış olacak. Net asgari ücretin 8.500 TL’ye çıkartılması temmuza göre yüzde 55, ocak ayına göre yüzde 100 artış anlamına gelecek.

    Net ücretin 9000 TL olması halinde ise artış oranı temmuz ayına göre yüzde 64, ocak ayına göre de yüzde 112’ye ulaşacak.
  • NET ASGARİ ÜCRET SON DURUM | Net asgari ücret nedir ve nasıl hesaplanır? 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar olacak?
    Asgari ücret ne olacak?
    Birim: TL Mevcut Muhtemel artış senaryoları
    Brüt asgari ücret 6.471 9.412 9.706 10.000 10.294 10.588
    SGK primi işçi payı 906 1.318 1.359 1.400 1.441 1.482
    İşsizlik sigortası primi işçi payı 65 94 97 100 103 106
    Net asgari ücret 5.500 8.000 8.250 8.500 8.750 9.000
    SGK primi işveren payı 1.003 1.459 1.504 1.550 1.596 1.641
    İşsizlik sigortası primi işveren payı 129 188 194 200 206 212
    İşverene maliyet 7.603 11.059 11.405 11.750 12.095 12.441
    Temmuza göre artış oranı (%)   45 50 55 59 64
    Ocak ayına göre artış oranı (%)   88 94 100 106 112

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