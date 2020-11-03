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Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2020 yılı Ağustos ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerini yayınladı. Net döviz pozisyonu açığı Ağustos ayında bir önceki aya göre 570 milyon dolar artarak 165 milyar 246 milyon dolar olarak gerçekleşti

Net döviz pozisyonu açığı 570 milyon dolar arttı
İHA

Ağustos 2020 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Temmuz 2020 verilerine göre varlıklar 923 milyon dolar, yükümlülükler 1 milyar 493 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 165 milyar 246 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Temmuz ayına göre 570 milyon dolar arttı.

Ağustos 2020 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 90 milyon dolar, 293 milyon dolar ve 339 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 923 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 513 milyon dolar ve 31 milyon dolar azalmış, ithalat borçları 2 milyar 37 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 493 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ağustos 2020 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Temmuz 2020 dönemine göre 1 milyon 20 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar ise 507 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 93 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 87 milyon dolar azalmıştır.
Ağustos 2020 döneminde kısa vadeli varlıklar 109 milyar 147 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 92 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 16 milyar 684 milyon dolar gerçekleşerek Temmuz ayına göre 240 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyinde gerçekleşti.

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