İHA

Buna göre, Ekim 2020 verilerine göre varlıklar 559 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 2 milyar 117 milyon dolar arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 158 milyar 318 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Ekim 2020 dönemine göre 2 milyar 676 milyon dolar arttı.

Kasım 2020 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 610 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 999 milyon dolar ve 192 milyon dolar arttı ve ve sonuç olarak varlıklar 559 milyon dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 630 milyon dolar ve 1 milyar 499 milyon dolar artarken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 12 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2 milyar 117 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Kasım 2020 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ekim 2020 dönemine göre 5 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 625 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 94 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 393 milyon dolar arttı.

Kasım 2020 döneminde kısa vadeli varlıklar 117 milyar 798 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 93 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 23 milyar 985 milyon dolar olarak gerçekleşerek Ekim dönemine göre 1 milyar 850 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde gerçekleşti.