Netanyahu: 4 ülke daha İsrail ile normalleşmeyi planlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Netanyahu: 4 ülke daha İsrail ile normalleşmeyi planlıyor

İsrail Başbakanı söz konusu ülkelerin isimlerini açıklamazken, kulislerde en çok Suudi Arabistan, Katar ve Umman'ın adı geçiyor.

Netanyahu: 4 ülke daha İsrail ile normalleşmeyi planlıyor
AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv yönetiminin 4 ülkeyle daha ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmayı planladığını belirtti.

Netanyahu, İsrail'in Ynet televizyonuna verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in de aralarında bulunduğu 4 Arap ülkesiyle ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardıklarını hatırlatan Netanyahu, "4 barış anlaşması yaptım, 4 tanesi de yolda. Onlardan (yapılacak barış anlaşması) biri hakkında dün akşam konuştum. Dün bölge liderlerinden biriyle 45 dakika telefonda görüştüm." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, söz konusu 4 anlaşmanın hangi ülkelerle yapılacağı ve görüştüğü bölge liderinin kim olduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, dün The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan makalesinde, Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Moritanya'nın İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmaya yakın olduğunu aktarmıştı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık'ta İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AstraZeneca aşısının kullanımı İsveç'te de durduruldu!
DÜNYAAstraZeneca aşısının kullanımı İsveç'te de ...
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB açıklaması! - Haberler
DÜNYAÇavuşoğlu'ndan AB açıklaması!
SON DAKİKA. Azerbaycan'da dev tatbikat: Türk yapımı SİHA'larda kullanıldı! - Haberler
DÜNYAAzerbaycan'da dev askeri tatbikat!
SON DAKİKA: TSK ve ABD ordusundan Doğu Akdeniz'de işbirliği!
DÜNYATSK ve ABD ordusundan Doğu Akdeniz'de işbirliği!
Burunumuzun dibinde! Son dakika: Yunanistan Sakız Adası'nda tatbikat - Haberler
DÜNYAYunanistan'dan Sakız Adası'nda skandal tatbikat!
Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye uyarı!
DÜNYAKim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye uyarı!
ABD'de günlük uçak yolcusu sayısı salgının en yüksek seviyesinde
DÜNYAABD'de günlük uçak yolcusu sayısı salgının en yüksek ...
"ADALETSİZLİK!" Son dakika: Avrupa'da aşı çatlağı
DÜNYAAB'de aşı çatlağı: "Adaletsizlik" sesleri yükseliyor!
Brezilya'da Kovid-19 döneminde dördüncü sağlık bakanı!
DÜNYABrezilya'da Kovid-19 döneminde dördüncü sağlık ...
SON DAKİKA: ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
DÜNYAABD’de uçak otomobilin üzerine düştü!