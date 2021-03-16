Netanyahu: 4 ülke daha İsrail ile normalleşmeyi planlıyor

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv yönetiminin 4 ülkeyle daha ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmayı planladığını belirtti.

Netanyahu, İsrail'in Ynet televizyonuna verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in de aralarında bulunduğu 4 Arap ülkesiyle ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardıklarını hatırlatan Netanyahu, "4 barış anlaşması yaptım, 4 tanesi de yolda. Onlardan (yapılacak barış anlaşması) biri hakkında dün akşam konuştum. Dün bölge liderlerinden biriyle 45 dakika telefonda görüştüm." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, söz konusu 4 anlaşmanın hangi ülkelerle yapılacağı ve görüştüğü bölge liderinin kim olduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, dün The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan makalesinde, Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Moritanya'nın İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmaya yakın olduğunu aktarmıştı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık'ta İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.