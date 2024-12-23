Netanyahu: Ateşkes konusunda ilerlemeler var

Netanyahu: Hamas ile ateşkes konusunda ciddi ilerlemeler var İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile devam eden ateşkes görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "Ateşkes görüşmelerinde ciddi ilerlemeler kaydedildi ancak bu sürecin ne zaman nihayete ereceğini bilemiyorum." dedi. Netanyahu ayrıca İran'ın yaptıklarını görmezden gelmeyeceklerini ifade ederek Husilere karşı önlemler alacaklarını belirtti.

Habertürk Giriş: 23.12.2024 - 19:17 Güncelleme: 23.12.2024 - 19:17 facebook

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