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Netanyahu'dan Afrika açıklaması: Kalbine ulaşmaya çalışıyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son dönemde ülkesi ile Afrika ülkeleri arasında gelişen ilişkilere işaret ederek, "Afrika'nın kalbine ulaşmaya çalışıyoruz." dedi

25.11.2018 - 21:45 | Güncelleme: AA

İsrail Başbakanı Netanyahu ile Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Batı Kudüs'teki başbakanlık ofisinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, Çad Cumhurbaşkanı Debi'nin İsrail'e düzenlediği ziyareti "tarihi" olarak değerlendirerek, "Bu tarihi bir toplantıdır ve gerçekleştirdiğimiz bir başka diplomatik başarıdır. Bu, ortaya koyduğumuz çabaların sonucu olan önemli bir ziyarettir." ifadelerini kullandı.

Çad'ın Afrika'nın önemli ülkelerinden biri olduğunun ve İsrail için de ayrı bir önem arz ettiğinin altını çizen Netanyahu, 2 ülke arasındaki dostluğu tazelemekten büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Netanyahu, İsrail'in Çad ile olan ilişkilerini derinleştireceğine dikkati çekerek, "Biz Afrika'nın kalbine ulaşmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

ARAP ÜLKELERİNE YENİ ZİYARET

İsrail Başbakanı, ayrıca Körfez ülkelerinden Umman'a yaptığı ziyareti işaret ederek yakın zamanda başka Arap ülkelerini de ziyaret edeceğini söyledi. Netanyahu, bu konuda ayrıntı vermedi.

Debi ise ülkesinin İsrail ile Filistin arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde barışın tesis edilmesine destek verdiğini belirtti.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İsrail ile Çad'ın son zamanlarda yakınlaşması gözle görülür hale gelmişti. Orta Afrika ülkesi Çad, 1972'de İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

 

 

 

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