Netanyahu'dan Trump'a teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı telefon görüşmelerinde seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump ile mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a rehinelerin serbest bırakılması konusunda verdikleri destekten ötürü teşekkürlerini iletti.

Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Donald Trump ile yakın bir zamanda Washington'da görüşmek üzere planlama yaptı.

Binyamin Netanyahu ayrıca Joe Biden'a da rehinelerin geri dönüşüne ilişkin anlaşmaya yaptığı katkılardan ötürü teşekkür etti.