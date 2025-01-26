Netanyahu'dan Trump'a teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabından yayınladığı video mesajda, İsrail'in söz konusu bombaları kendisini savunmak ve ABD ile ortak düşmanlarıyla mücadele için kullanacağını iddia etti.

İsrail'in "barış ve refah dolu bir gelecek inşa ettiğini" savunan Netanyahu, "Sözünüzü tuttuğunuz için teşekkür ederim Başkan Trump." dedi.

ABD'DEN 1800 ADET MK-84 TÜRÜ 1 TONLUK BOMBA SEVKİYATI YAPILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Beyaz Saray'ın Pentagon'a, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde İsrail'e 1 tonluk bomba tedarik etme konusunda uygulanan kısıtlamanın kaldırılması talimatı verdiği iddia edilmişti.

ABD'den 1800 adet MK-84 türü 1 tonluk bombanın bir gemiye yüklenip önümüzdeki günlerde İsrail'e teslim edileceği kaydedilmişti.

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BİDEN YÖNETİMİ SEVKİYATI DURDURMUŞTU

ABD'de Biden yönetimi, Gazze'de şiddetli saldırılar düzenleyen ve yoğun nüfuslu Refah kentini hedef alma tehdidinde bulunan Netanyahu hükümetini desteklediği için aldığı eleştirilere karşı, bir tonluk ve 227 kilogramlık bombalardan oluşan bir sevkiyatı durdurduğunu açıklamıştı.

Daha sonra 227 kilogramlık bombaların ABD'den İsrail'e sevk edileceği kaydedilmişti.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.