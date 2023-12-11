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        Haberler Dünya "Netanyahu, dünyanın ve halkın çoğunluğunun güvenini kaybetti"

        "Netanyahu, dünyanın ve halkın çoğunluğunun güvenini kaybetti"

        İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid, Binyamin Netanyahu'nun "halkın çoğunluğunun, güvenlik ve ekonomik sistemin güvenini kaybetmiş, dünyanın güvenini yitirmiş bir başbakan" olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 20:51 Güncelleme: 11.12.2023 - 20:56
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        "Netanyahu, dünyanın güvenini kaybetti"
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        İsrail Parlamentosu televizyon kanalı Knesset Channel, meclis oturumunda Lapid'in Başbakan Netanyahu hakkındaki konuşmasını yayınladı.

        Lapid, "Dünyanın güvenini yitirmiş bir başbakanımız var." diyerek, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun halkın çoğunluğunun, güvenlik ve ekonomik sisteminin güvenini kaybettiğini vurguladı.

        İsrail'deki muhalefet lideri Lapid, geçen ayın ortalarında Netanyahu'nun başbakanlık görevinden alınarak yerine partisi Likud'dan başka birinin geçmesi çağrısında bulunmuştu.

        Ülkede son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, ülkedeki insanların sadece yüzde 27'si Netanyahu'nun başbakanlık makamına uygun olduğunu düşünüyor.

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