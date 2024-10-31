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        Netanyahu, en önemli önceliğini açıkladı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın "nükleer silaha sahip olmasının engellenmesinin en önemli önceliklileri olduğunu" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 19:54 Güncelleme: 31.10.2024 - 21:02
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        Netanyahu'nun önceliği İran
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        İsrail'in İran'da hiç olmadığı kadar "hareket özgürlüğüne sahip olduğunu" ve bu ülkede "ihtiyaç duyduğu her yere ulaşabileceklerini" iddia eden Netanyahu, Tahran'ın "nükleer silaha sahip olmasının engellenmesinin en önemli öncelikleri" olduğunu dile getirdi.

        Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir tarih belirlemediklerini, "hedeflerine" ulaşıncaya kadar saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

        Fotoğraf: AP

        Aynı törende konuşan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da ülkenin her tarafında daha fazla askere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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