Netanyahu, görüşmeyi reddetti

Kanal 13 televizyonunun İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Londra'nın itirazını geri çekmesine öfkelenen Netanyahu, bölgeyi ziyaret eden Lammy ile İngiltere tarafının talebine rağmen görüşmedi.

İngiliz yetkililer, Netanyahu ile Lammy arasında görüşme ayarlamak için birden fazla talepte bulunurken Başbakan, programlarının çakıştığı gerekçesiyle 16 Ağustos'ta görüşmeyi reddetti.

"NETANYAHU'YLA BİR ARAYA GELME PLANI YOKTU"

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları yalanladı. AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna bakanlıktan verilen yazılı yanıtta, "Dışişleri Bakanı, 14 Temmuz'da, göreve geldikten sonraki ilk İsrail ziyaretinde Başbakan Netanyahu'yla görüşmüştü." ifadeleri kullanıldı.

REKLAM Lammy'nin 16 Ağustos'ta Fransız mevkidaşı Stephane Sejourne ile birlikte yaptığı ziyarete değinilen açıklamada, "Dışişleri Bakanı, 16 Ağustos'ta Fransız mevkidaşıyla yaptığı ziyarette İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'le bir araya gelerek acil ateşkes ve tüm esirlerin salıverilmesi çağrısını, bölgesel tansiyonun yükseldiği bir ortamda yineledi. Bu ziyarette Netanyahu'yla bir araya gelme planı yoktu." ifadelerine yer verildi. Açıklamada İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın geçen ay Netanyahu'yla bir görüşme gerçekleştirdiği de hatırlatıldı.