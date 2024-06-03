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        Haberler Dünya Netanyahu, hükümetten çekilme tehdidinde bulunan aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ile görüşecek | Dış Haberler

        Netanyahu, hükümetten çekilme tehdidinde bulunan aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ile görüşecek

        İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin önerdiği esir takası ve ateşkes teklifinin kabul edilmesine karşı çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'le görüşecek. Ben Gvir, teklifin kabul edilmesi durumunda koalisyondan çekilerek hükümeti devireceğini duyurmuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:11 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:11
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        Netanyahu'nun 'ABD ve koalisyon' çıkmazı
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de esir takası ve ateşkese karşı hükümetten çekilme tehditlerinde bulunan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile görüşeceği bildirildi.

        İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu, hükümetin esir takası müzakereleri ve ateşkes konusundaki önerilerine karşı hükümetten çekilmekle tehdit eden Ben-Gvir'i toplantıya davet etti.

        İsrail Başbakanlığından bir kaynak, Netanyahu'nun 31 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan ateşkes teklifini Ben-Gvir'e anlatmayı planladığını ifade etti.

        Kaynak, Netanyahu'nun, teklifte İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmaya zorlayan bir hükmün bulunmadığı ve teklifin "sorumsuz bir anlaşma" olmadığı konusunda Ben-Gvir'i ikna etmeye çalışacağını belirtti.

        İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etti.

        BIDEN ATEŞKES TEKLİFİNİ DUYURMUŞTU

        ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

        Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

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