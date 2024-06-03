Netanyahu, hükümetten çekilme tehdidinde bulunan aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ile görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de esir takası ve ateşkese karşı hükümetten çekilme tehditlerinde bulunan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile görüşeceği bildirildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu, hükümetin esir takası müzakereleri ve ateşkes konusundaki önerilerine karşı hükümetten çekilmekle tehdit eden Ben-Gvir'i toplantıya davet etti.

İsrail Başbakanlığından bir kaynak, Netanyahu'nun 31 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan ateşkes teklifini Ben-Gvir'e anlatmayı planladığını ifade etti.

Kaynak, Netanyahu'nun, teklifte İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmaya zorlayan bir hükmün bulunmadığı ve teklifin "sorumsuz bir anlaşma" olmadığı konusunda Ben-Gvir'i ikna etmeye çalışacağını belirtti. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etti. BIDEN ATEŞKES TEKLİFİNİ DUYURMUŞTU ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.