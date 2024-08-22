Netanyahu ile görüşen Biden'dan "Gazze'de ateşkes" vurgusu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Başkan, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının tamamlanmasının aciliyetini vurguladı ve kalan engellerin kaldırılması için Kahire'deki yapılacak görüşmeleri değerlendirdi." ifadesine yer verildi.

ABD'nin, İran ve İran destekli örgütler karşısında İsrail'e olan askeri desteğinin devam edeceğini kaydeden Biden, bölgedeki Amerikan askeri varlığına ilişkin son durumu da Netanyahu ile değerlendirdi.