AFP Binyamin Netanyahu ve Itamar Ben-Gvir

İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir'le koalisyon görüşmelerinde anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Itamar Ben-Gvir kurulacak hükümette Ulusal Güvenlik Bakanı olacak.

Ben Gvir, Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle biliniyor.

Yahudi Gücü Partisi lideri daha önce "Arapların İsrail'den atılmaları" çağrısı yapan ve suikast sonucu öldürülen bir hahama destek vermişti.

Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmişti.

Ben-Gvir geçmişte, İsrail'in yasakladığı ve ABD'nin "terör örgütü" nitelendirdiği ırkçı “Kah” hareketinin üyesiydi. Filistinlilerle çatışmayı sona erdirmek için Oslo Anlaşmalarını imzalayan Başbakan İzak Rabin'in öldürülmesi öncesi şiddet eylemlerine destek vermişti. 1995'te El Halil’deki İbrahim Camisi'nde ibadet eden Müslümanlara ateş açarak çok sayıda kişinin ölümüne yol açan Baruch Goldstein'ın da hayranıydı.

İsrail'in en sağcı hükümeti kurulabilir

Diğer partilerle koalisyon görüşmelerini sürdüren Netanyahu'nun İsrail tarihinin en sağcı hükümetini kurması bekleniyor.

İsrail'de 1 Kasım'da yapılan genel seçimde, Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi yaklaşık yüzde 23 oyla ilk sırada yer almıştı.

Sağ blok 64 milletvekili çıkararak 120 sandalyeli parlamentoda (Knesset) çoğunluğu elde etmişti.

Dini Siyonizm Partisi ise seçimde üçüncü sırada yer almış milletvekili sayısını iki katına çıkarıp 14'e yükselterek koalisyon pazarlıklarında kilit parti olmuştu.

Itamar Ben-Gvir de seçime, Dini Siyonizm Partisi'nin listesinden girmişti.