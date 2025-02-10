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        Haberler Dünya Netanyahu: Ne Hamas ne de Filistin Yönetimi | Dış Haberler

        Netanyahu: Ne Hamas ne de Filistin Ulusal Yönetimi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'a düzenlediği geziden yeni bir 'vizyonla' döndüğünü açıkladı. Netanyahu'nun yeni planına göre Gazze'nin geleceğinde ne Hamas ne de Filistin Ulusal Yönetimi etkili olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 22:06 Güncelleme: 10.02.2025 - 22:06
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        Netanyahu: Ne Hamas ne de Filistin Yönetimi
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        Başbakan Netanyahu, İsrail meclisinde hükümeti hakkında verilen gensoru oturumunda yaptığı konuşmada, Filistin yönetimi ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nı yok saymakla tehdit etti.

        İsrail'de muhalefetin Hamas'a karşı Filistin yönetimini güçlendirme fikrini savunduğunu iddia eden Netanyahu, "Ancak ben ABD'den farklı bir vizyonla döndüm. Hamas'ın ve Filistin yönetiminin olmadığı bir vizyon; ne biri ne de diğeri." ifadelerini kullandı.

        Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'den Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi teklifini "devrimci" olarak nitelendirdi.

        Gazze'de Hamas'ın, işgal altındaki Batı Şeria'da ise Filistin yönetiminin olmayacağını ileri süren Netanyahu, Oslo Anlaşmalarının bir hata olduğunu savunarak "Bu hatayı bir daha tekrarlamayacağız." dedi.

        Netanyahu'nun ABD ziyareti

        ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a giden Netanyahu, bir haftalık ziyareti sırasında Trump ve diğer ABD'li yetkililerle görüşmeler yapmıştı.

        Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trump, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilerek başta Ürdün ve Mısır olmak üzere farklı ülkelere gönderilmesi planını paylaşarak "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak." ifadesini kullanmıştı.

        Trump'ın bu açıklamaları Netanyahu tarafından memnuniyetle karşılanırken dünyadan tepkiler gelmişti.

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