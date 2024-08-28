Netanyahu'nun, Miami'deki oğlu Yair'in korumalarının güçlendirilmesini istediği öne sürüldü

Walla haber sitesinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Netanyahu'nun Özel Kalemi Yossi Shelley, geçtiğimiz günlerde Yair'in çevresindeki güvenlik yoğunluğunun incelenmesi talebiyle Şin Bet Kişisel Güvenlik Danışma Komitesine başvurdu.

İran ve ajanlarının Tahran'da Heniyye'ye düzenlenen suikasta tepkisinin İsrailli şahsiyetler ve yurt dışındaki hedefleri üzerinde odaklanacağından endişe eden Netanyahu, oğlu Yair'in etrafındaki güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasını talep etti.