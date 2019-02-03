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İsrail'de Likud Partisi, ülkedeki erken seçim için hazırlanan afişinde ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafını kullandı. Başkent Tel Aviv'in en işlek ana yollarından birine asılan afişte, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Trump'ın tokalaştığı fotoğraf dikkati çekti.
Afişte "Netanyahu, başka bir ligde" mesajına da yer verildi.
ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini geçen yıl mayısta Kudüs'e taşıması ve İran ile yapılan nükleer anlaşmadan geri çekilmesi nedeniyle Trump, İsrailliler arasında popüler durumda bulunuyor.
NETANYAHU'NUN KOLTUĞU SALLANTIDA
Hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle zor günler geçiren Netanyahu, 9 Nisan'da yapılacak seçimde gücünü korumaya çalışıyor.
Son kamuoyu yoklamalarına göre, Netanyahu'nun partisinin meclisteki mevcut sandalye sayısı 30'u koruyarak, seçimden birinci parti olarak çıkması bekleniyor.
Ancak İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in, Netanyahu hakkındaki soruşturmaya yönelik kararını seçimden önce açıklaması halinde Likud Partisinin kan kaybedebileceği yorumları yapılıyor.
Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın ise her geçen gün gücünü artırdığı dile getiriliyor.
İsrail'de geçen yıl aralıkta alınan erken seçim kararının ardından, Gantz'ın partisi İsrail Direnç'in seçimlerden ikinci çıkması ve meclise 15 milletvekili sokmasının beklendiği ifade edilmişti. Ancak geçen hafta seçim kampanyasına başlayan Gantz'ın oy oranının gittikçe arttığı, mevcut şartlar altında 20'den fazla milletvekili çıkarabileceği kaydediliyor.
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