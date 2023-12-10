Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu, Rusya-İran eleştirilerini Putin'e aktardı

        Netanyahu, Rusya-İran yakınlaşmasıyla ilgili eleştirilerini Putin'e aktardı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova-Tahran yakınlaşmasından dolayı "sert eleştirilerini" ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) tutumu nedeniyle "memnuniyetsizliğini" iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 19:05 Güncelleme: 10.12.2023 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu, Rusya-İran eleştirilerini Putin'e aktardı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu ile Putin telefonda "Hamas'a karşı yürütülen savaş ve bölgedeki durumu" görüştü.

        BM ve diğer uluslararası mecralarda Rus yetkililerin İsrail karşıtı tutumundan dolayı "memnuniyetsizliğini" Putin'e aktaran Netanyahu, "Rusya ve İran'ın tehlikeli yakınlaşmasına karşı sert eleştirilerini" dile getirdi.

        Netanyahu, "İsrail gibi terör saldırısına uğrayan herhangi bir ülkenin daha az bir güçle karşılık vermeyeceğini" savundu.

        Gazze Şeridindeki esirlerden İsrail-Rus vatandaşı bir kişinin bırakılmasında Rusya'nın çabasını takdir ettiğini aktaran Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin getirilmesi için "tüm yöntemleri, diplomatik ve askeri seçenekleri kullanacağını" paylaştı.

        Netanyahu, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün Gazze Şeridindeki İsrailli esirleri ziyaret edebilmesi için Rusya'dan baskı yapmasını istedi.

        *Haberin görseli İHA'ya aittir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"