Netanyahu, Tahran ile çatışma istemiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajda İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yaptığı misillemede "önemli bir zarar" oluşmadığını savunan Netanyahu, bu saldırının Tahran ekonomisine 2,3 milyar dolara mal olduğunu iddia etti.

İran yönetimini hedef alan Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e yönelik olası bir yeni saldırısının İran'ın ekonomisini çökertebileceğini savundu.

ÇATIŞMA İSTEMİYOR

Netanyahu, İran halkının yanı sıra kendisinin ve İsrail halkının da Tel Aviv ile Tahran arasında çatışma istemediğini söyledi.