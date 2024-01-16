Netflix'e zam geldi! En düşük Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu?
Dünyada en çok tercih edilen dizi, film ve belgesel platformu olan Netflix, abonelik fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Platform, paket fiyatlarına yüzde 20 ile 30 arasında değişen bir zam politikası uygularken, Netflix'in en pahalı abonelik paketi 229,99 TL'ye ulaştı. İşte, 2024 Netflix abonelik ücretleri...
Netflix, 2024 yılı için abonelik fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Dünyada en çok izlenen dizi ve film platformu olan Netflix, döviz kurlarındaki değişim ve ABD fiyatlarının da artmasıyla abonelik ücretine yüzde 20 ile 30 arasında değişen bir zam uyguladı. Peki, en düşük Netflix abonelik paketi ne kadar oldu? 2024 Netflix abonelik ücretleri ne kadar? İşte, detaylar...
NETFLIX ABONELİK ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ!
2023 yılında Netflix, abonelik fiyatlarına çok kez zam yapmış ve zam oranı yüzde 40'ı bulmuştu. Platform, yeni yılda da abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. 2024 yılı için Netflix pakete göre değişmekle beraber, fiyatlarına yüzde 20 ile 30 arasında zam yaptı.
NEFTLIX EN DÜŞÜK ABONELİK PAKETİ NE KADAR OLDU?
Netflix'e gelen yüzde 30 civarı zamdan sonra, Netflix'te en düşük aylık plan 119,99 TL oldu.