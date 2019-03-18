Netflix'e Altın Palmiye yok

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Yine Netflix yapımı olan ve bu yıl Altın Palmiye için yarışması ihtimalinden behsedilen, başrolünde Timothee Chalamet'in olduğu, 5. Henry'nin hayatını anlatan 'The King' ile Safdie Kardeşler'in yeni filmi 'Uncut Gems' de Cannes'da gösterilmeyecek.