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Yayınlarının yüzde 30'unu artık yerel içerikler oluşturacak

Avrupa Parlamentosu, internet üzerinden yayın yapan Netflix, Amazon ve YouTube gibi şirketlere yüzde 30 oranında Avrupa içeriği şartı getirilmesini onayladı.

02.10.2018 - 17:48 | Güncelleme:

Avrupa Parlamentosu (AP), internet üzerinden film, dizi ve belgesel yayınları yapan Netflix, Amazon ve YouTube gibi şirketlere yüzde 30 oranında yerel içerik getirilmesi şartına onay verdi.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, görsel, işitsel kitle iletişim araçlarında izleyicileri korumak, girişimciliği desteklemek ve Avrupa yapımı içeriği artırmak amacıyla hazırlanan düzenlemeyi onayladı.

Avrupa'da internet üzerinden film, dizi ve belgesel yayınları yapan Netflix, Amazon ve YouTube gibi şirketlere yüzde 30 oranında yerel içerik sunma şartını getiren düzenleme, genel kurulda, 132'ye karşı 452 oyla kabul edildi.

KÂRINI YÜZDE 176 ARTIRDI

Yayınlardaki reklam sürelerini sınırlayan ve reşit olmayanları zararlı içeriklerden koruyan yeni kurallar, AB Konseyi tarafından onaylandıktan sonra üye ülkelerin mevzuatlarına geçecek.

Dünya genelinde Türkiye dahil 190 ülkede hizmet veren Netflix'in 130 milyonu aşkın ücretli abonesi bulunuyor. Şirketin bu yılın ilk 6 aylık sonuçlarına göre Netflix'in gelirleri yüzde 41'lik artışla 5.4 milyar dolardan, 7.6 milyar dolara çıktı. Bu yılın ilk 6 ayı sonunda şirket, net kârını ise yüzde 176'lık artırarak, 244 milyon dolardan, 674 milyon dolara yükseltti.

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