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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler NETFLIX'E ZAM GELDİ! Netflix üyelik ücretleri 2024: Netflix en düşük ve abonelik paketi ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Netflix'e zam geldi! En düşük Netflix üyeliği 120 TL oldu!

        Netflix, üyelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. Dünyada en çok izlenen platformlardan biri olan Netflix, abonelik fiyatlarına yüzde 20 ile 30 arasında zam yaptı. Yeni zamlardan sonra en düşük Netflix üyeliği 119,99 TL oldu. İşte, 2024 Netflix üyelik ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 10:07 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:07
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        Netflix, üyelik ücretlerine zam yaptı. Geçen sene de yüzde 40'a varan zam yapan Netflix, yeni yıla girmemizle beraber yine bir zam haberiyle kullanıcılarını karşıladı. Yüzde 20 ile 30 arasında değişen zam sonrası, tüm Netflix üyelik ücretleri güncellendi. İşte, 2024 Netflix üyelik ücretleri...

        2

        NETFLIX ÜYELİK ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ!

        2023 yılında Netflix, abonelik fiyatlarına çok kez zam yapmış ve zam oranı yüzde 40'ı bulmuştu. Platform, yeni yılda da abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. 2024 yılı için Netflix pakete göre değişmekle beraber, fiyatlarına yüzde 20 ile 30 arasında zam yaptı.

        3

        NEFTLIX EN DÜŞÜK ABONELİK PAKETİ NE KADAR OLDU?

        Netflix'e gelen yüzde 30 civarı zamdan sonra, Netflix'te en düşük aylık plan 119,99 TL oldu.

        4

        2024 NETFLIX ÜYELİK ÜCRETLERİ

        Netflix'e gelen zamlardan sonra yeni paket ücretleri şöyle;

        Temel plan aylık 119,99 TL,

        Standart Plan fiyatı 149,99 TL’den 176,99 TL’ye,

        Özel Plan fiyatı ise 199,99 TL’den 229,99 TL’ye yükseldi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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