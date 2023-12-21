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        Haberler Televizyon Netflix'in bir numaralı filmi tartışmalara yol açtı: İzleyiciler ikiye bölündü

        Netflix'in bir numaralı filmi tartışmalara yol açtı: İzleyiciler ikiye bölündü

        Geçtiğimiz hafta Netflix'te yayınlanan 'Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind), Netflix sıralamasında bir numaraya yükseldi. Ancak film izleyicileri ve eleştirmenleri ikiye böldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:28
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        NETFLİX'İN BİR NUMARALI FİLMİ İZLEYİCİLERİ İKİYE BÖLDÜ

        Başrollerinde Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke ve Kevin Bacon'ın yer aldığı film kıyamet dramasının yapımcılığını eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle'in kurduğu Higher Ground Productions üstlendi.

        Rumaan Alam'ın 2020 tarihli aynı isimli romanın uyarlanan 'Dünyayı Ardında Bırak' telefonlardan televizyonlara kadar hiçbir teknolojik altyapının çalışmadığı ve çöktüğü bir toplumu konu alıyor.

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        Netflix listelerinde zirveye ulaşan film eleştirmenler tarafından karışık yorumlar ve tepkiler aldı. Hatta filme Elon Musk bile tepki gösterdi.

        Tüm eleştirileri derleyen Rotten Tomatoes'da 'Dünyayı Ardında Bırak' film eleştirmenler tarafından 75 puan alırken izleyiciler tarafından sadece 42 puan alabildi.

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        BİRÇOK KULLANICI GEREKSİZ UZUN BULDU VE SONUNU BEĞENMEDİ

        Sosyal medyada film hakkında birçok kullanıcı 140 dakikalık bir sürenin hakkını vermediğini söyledi.

        Bir izleyici X/Twitter'da şöyle bir yorum yaptı:

        "Dünyayı Ardında Bırak tuhaf, çoğu zaman komik, çoğu zaman aptalca ve nihayetinde sinik bir film karmaşası. Filmin nihayet asıl meseleye gelmesi çok uzun sürüyor ve geldiğinde de bu mesele karikatürize bir karamsarlığa sahip ve anlatı açısından tatmin etmiyor. Beğenmedim."

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        ELON MUSK'IN FİLM ELEŞTİRİSİ ALAY KONUSU OLDU

        Öte yandan Musk, Tesla'yla ilgili filmde yer alan "yanlışlık" hakkındaki şikayeti nedeniyle eleştiri aldı.

        Filmde Julia Roberts ve Ethan Hawke'un canlandırdığı evli bir çift, sürücüsüz Teslalar tarafından kovalanıyor. Sonunda birbirlerine çarparak yolda muazzam bir zincirleme kaza yapan Tesla arabalar görüldü. Tüm akıllı arabalar hacklenmişti.

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        Bu sahneye yanıt veren Musk, X/Twitter'da şöyle yazdı:

        "Dünya tamamen Mad Max'e dönüşse ve benzin kalmasa bile Teslalar güneş panellerinden şarj olabilir!"

        Tesla'nın kurucusu, otomobillerin elektriğin olmadığı bir kıyamet durumunda da hayatta kalabileceğinin altını çizmeye çalıştı ancak filmi izlemediği görüldü. Dünyayı Ardında Bırak'ta Teslalar gayet düzgün çalışabiliyor; sadece görünüşe göre başkalarını kovalamak üzere hacklenmişlerdi.

        Birçok izleyici "Elon filmi tekrar izlemeli" gibi yorumlarda bulundu.

        Kaynak: Independent

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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