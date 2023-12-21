Haberler Televizyon Netflix'in bir numaralı filmi tartışmalara yol açtı: İzleyiciler ikiye bölündü

Netflix'in bir numaralı filmi tartışmalara yol açtı: İzleyiciler ikiye bölündü Geçtiğimiz hafta Netflix'te yayınlanan 'Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind), Netflix sıralamasında bir numaraya yükseldi. Ancak film izleyicileri ve eleştirmenleri ikiye böldü Habertürk Giriş: 21.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:28 facebook

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NETFLİX'İN BİR NUMARALI FİLMİ İZLEYİCİLERİ İKİYE BÖLDÜ Başrollerinde Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke ve Kevin Bacon'ın yer aldığı film kıyamet dramasının yapımcılığını eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle'in kurduğu Higher Ground Productions üstlendi. Rumaan Alam'ın 2020 tarihli aynı isimli romanın uyarlanan 'Dünyayı Ardında Bırak' telefonlardan televizyonlara kadar hiçbir teknolojik altyapının çalışmadığı ve çöktüğü bir toplumu konu alıyor.

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Netflix listelerinde zirveye ulaşan film eleştirmenler tarafından karışık yorumlar ve tepkiler aldı. Hatta filme Elon Musk bile tepki gösterdi. Tüm eleştirileri derleyen Rotten Tomatoes'da 'Dünyayı Ardında Bırak' film eleştirmenler tarafından 75 puan alırken izleyiciler tarafından sadece 42 puan alabildi.