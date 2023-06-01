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Netflix'in Haziran ayında yayınlanacak yepyeni içerikleri! Yeni sezonu ile Black Mirror ve daha fazlası!

Netflix, Haziran ayında Türkiye'de yayınlanacak içerikleri açıkladı. Bu ay Netflix'te Black Mirror'ın yeni sezonu yayınlanacak ve birçok yeni dizi, film gelecek. İşte, Haziran ayı Netflix içerikleri...

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  • Netflix'in Haziran ayının yeni içerikleri! Yeni sezonu ile Black Mirror ve daha fazlası!

    BLACK MİRROR

    Netflix'in sevilen dizisi Black Mirror'ın yeni sezonu 15 Haziran'da geliyor. Black Mirror geleceğe ışık tutacak bölümleri ile yeniden ekranlarda yer alacak.
  • Netflix'in Haziran ayının yeni içerikleri! Yeni sezonu ile Black Mirror ve daha fazlası!

    THE WİTCHER

    Netflix'in orijinal kitaplarından uyarlanan dizisi The Witcher 29 Haziran'da seyirci ile buluşacak. 
  • Netflix'in Haziran ayının yeni içerikleri! Yeni sezonu ile Black Mirror ve daha fazlası!

    VALERİA

    İşinde ve evliliğinde kriz yaşayan bir yazar, kendilerini keşfetmekte olan üç yakın dostuna sığınarak onlardan destek alır. Elisabet Benavent'in romalarından uyarlanan dizinin 3. sezonu 2 Haziran'da çıkacak.
  • Netflix'in Haziran ayının yeni içerikleri! Yeni sezonu ile Black Mirror ve daha fazlası!

    MANİFEST

    Bir uçak, kalkıştan yıllar sonra gizemli bir şekilde iniş yapar. Onların yokluğunu kabullenmiş bir dünyaya geri dönen yolcular ise tuhaf ve yeni gerçeklerle yüzleşir. Manifest'in 4. sezon 2. kısım bölümleri 2 Haziran'da yayınlanacak.
  • Netflix'in Haziran ayının yeni içerikleri! Yeni sezonu ile Black Mirror ve daha fazlası!

    TİTANS

    Eski ortağı Batman ile yollarını ayıran Dick Grayson, bir akıl hocasına fazlasıyla ihtiyaç duyan bir grup sorunlu genç kahraman ile karşılaşır. Titans'ın 4. sezonu 25 Haziran'da çıkacak.
  • Netflix'in Haziran ayının yeni içerikleri! Yeni sezonu ile Black Mirror ve daha fazlası!

    NEVER HAVE I EVER

    Travmatik bir yılın ardından Hint kökenli Amerkali bir gencin tek isteği sosyal statüsüne çekidüzen vermektir. Ancak ailesi, arkadaşları ve duyguları işini zorlaştırır. 4. sezon yeni bölümleriyle, 8 Haziran'da ekranlarda.
  • Netflix'in Haziran ayının yeni içerikleri! Yeni sezonu ile Black Mirror ve daha fazlası!

    LOVE IS BLIND

    Bekar erkek ve kadınların yüz yüze görüşmeden önce aşkı aradıkları ve nişanlandıkları bu sosyal deneyin sunuculuğunu Nick ve Vanessa Lachey üstleniyor. 3. sezon yeni bölümleriyle 7 Haziran'da ekranlara gelecek.
  • Netflix'in Haziran ayının yeni içerikleri! Yeni sezonu ile Black Mirror ve daha fazlası!

    THE DAYS

    Fukushima santrali sorumluları ve çalışanları hiç beklemedikleri, eşi benzeri olmayan ölümcül bir nükleer felaketle karşı karşıya kaldı. Onlar birer kahraman mı, yoksa suçlu mu? The Days, 1 Haziran'da ekranlara gelecek.
  • Netflix'in Haziran ayının yeni içerikleri! Yeni sezonu ile Black Mirror ve daha fazlası!

    NEW AMSTERDAM

    Amerika'nın en eski hastanelerinden birinin yeni direktörü Dr. Max Goodwin, mevcut durumunu değiştirmek ve hastalarının hayatını kurtarmak için işe koyulur. New Amsterdam, 3. sezonu ile 1 Haziran'da Netflix'te.
  • Netflix'in Haziran ayının yeni içerikleri! Yeni sezonu ile Black Mirror ve daha fazlası!

    HUMAN RESOURCES

    "Big Mouth"tan uyarlanan dizi, Aşk Böcekleri, Hormon Canavarları ve diğer tuhaf yaratıkları aşkla, iş yeri dramalarıyla ve insan danışanlarının ihtiyaçlarıyla uğraşıyor. Dizinin 2. sezonu 9 Haziran'da ekrana gelecek.
  • Netflix'in Haziran ayının yeni içerikleri! Yeni sezonu ile Black Mirror ve daha fazlası!

    KATİL AVCILARI

    Bu gerçek suç dizisinde meşhur seri katil davalarının arkasındaki dedektifler, olağanüstü gayretlerinin dehşet verici, tüyler ürpertici ayrıntılarını açıklıyor. 3. sezonu ile 23 Haziran'da Netflix'te.
  • Netflix'in Haziran ayının yeni içerikleri! Yeni sezonu ile Black Mirror ve daha fazlası!

    GEZEGENİMİZ II

    Muazzam bir içeriğe sahip olan belgesel, gezegenimizin doğal güzeliklerine şahit olurken iklim değişiklerinin tüm canlıları nasıl etkilediğini de gösteriyor. Gezegenimiz 2, 14 Haziran'a Netflix'te.
  • Netflix'in Haziran ayının yeni içerikleri! Yeni sezonu ile Black Mirror ve daha fazlası!

    EXTRACTİON 2

    Netlix'in sevilen aksiyon filmi Extraction ikinci filmiyle yeniden ekranlara dönüyor. Tyler Rake, yeni tehlikeli görevinde bu kez acımasız bir gangsterin esir altındaki ailesini kurtarmaya çalışıyor. Extraction 16 Haziran'da Netflix'te.
  • Netflix'in Haziran ayının yeni içerikleri! Yeni sezonu ile Black Mirror ve daha fazlası!

    MERVE KÜLT

    Netflix'in yeni yerli orijinal filmi Merve Kült, moda düşkünü Merve'nin para bulmak için bir flört uygulaması geliştirmesi sonrasında başına gelenleri konu alıyor. Merve Kült, 9 Haziran'da Netflix'te yayına girecek.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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