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Netflix kabin görevlisi arıyor, işe alınacak kişiye yılda brüt 385 bin dolar ödeyebilir

Netflix, yıllık 385 bin dolar maaşla şirketin özel jetlerinden birinde çalışacak uçuş görevlisi bulmak için ilan verdi. İlanda “bağımsız muhakeme, gizlilik ve müthiş müşteri hizmetleri kabiliyetlerine sahip bir aday” aradığını belirtti.

Netflix kabin görevlisi arıyor, işe alınacak kişiye yılda brüt 385 bin dolar ödeyebilir
BBC TÜRKÇE

Netflix, şirketin özel jetlerinden birinde çalışacak kabin görevlisi bulmak için ilan verdi. Şirketin internet sitesindeki ilanda “Ödenecek yıllık brüt ücret 60 ila 385 bin dolar arasında değişecek. Başarılı adaya verilecek ücret, tecrübe ve kabiliyete göre ayarlanacak" denildi.

İlanda “bağımsız muhakeme, gizlilik ve müthiş müşteri hizmetleri kabiliyetlerine sahip bir aday” arandığı belirtiliyor.

Ayrıca adayların “çok az yönlendirme ve çok fazla motivasyonla çalışmaları gerektiği” vurgulanıyor.

Orta büyüklükteki süper jette çalışacak kabin görevlisi kalkıştan önce kokpit, kabin ve koridordaki acil durum malzemelerini de denetleyecek.

ABD İstihdam Bürosu istatistiklerine göre kabin görevlileri ortalama yılda 62 bin dolar maaş alıyor.

BBC’nin ulaştığı bir Netflix sözcüsü uçuş görevlilerinin maaşlarını nasıl hesapladıkları konusunda “yorum yapmayacağını” söyledi.

Netflix abone sayısındaki düşüş yüzünden geçen yıl yüzlerce kişiyi işten çıkartmıştı.

Şirket daha sonra abone sayısının 2,4 milyon arttığını açıklamıştı.

Netflix büyümesini desteklemek için de reklamlı abonelik başlatmış ve şifre paylaşımına karşı da harekete geçmişti.

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