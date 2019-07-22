Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyonNetflix'ten Eddie Murphy'ye stand up için 70 milyon dolar - Magazin haberleri

Netflix'ten Eddie Murphy'ye stand up için 70 milyon dolar

Netflix'in ünlü oyuncu ve komedyen Eddie Murphy'ye stand up gösterileri karşılığında 70 milyon dolar ödeyeceği iddia edildi

Eddie Murphy - Netflix

Eddie Murphy'nin beğeni toplayan Eddie Murphy: Delirious ve Eddie Murphy: Raw adlı stand up gösterilerinin Netflix'te yayınlanması bekleniyor.

TMZ'nin haberine göre; Sayısı henüz belli olmayan bu gösteriler için ünlü komedyene 70 milyon dolar ödenecek. 

Daha önce Dave Chapelle üç gösterisi için 60 milyon dolar, Chris Rock'ın iki gösterisi için 40 milyon dolar, Ellen DeGeneres ise tek gösterisi için 20 milyon dolar almıştı.

Komedi içeriği eklemek için arayış içinde olan Netflix, yılın ilk çeyreği için 5 milyon civarında abone hedefi koymasına rağmen sadece 2.7 milyon sayısına ulaşabildi.

 

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Maide'nin Altın Günü oyuncuları kimler, konusu nedir? Maide'nin Altın Günü nerede çekildi?
TELEVİZYONMaide'nin Altın Günü oyuncuları kimler
Gölde Dehşet oyuncuları kimler? Gölde Dehşet filmi konusu nedir?
TELEVİZYONGölde Dehşet oyuncuları kimler?
Hayalet Avcıları oyuncuları kimler? Hayalet Avcıları filmi konusu nedir?
TELEVİZYONHayalet Avcıları oyuncuları kimler?
Hükümet Kadın nerede çekildi? İşte Hükümet Kadın oyuncuları ve konusu
TELEVİZYONHükümet Kadın nerede çekildi?
Sosyetik Gelin oyuncuları kimler? Sosyetik Gelin filmi nerede çekildi? Konusu nedir?
TELEVİZYONSosyetik Gelin oyuncuları kimler?
Hayalet Dayı oyuncuları kimler? Hayalet Dayı filmi konusu nedir?
TELEVİZYONHayalet Dayı oyuncuları kimler?
Her Yerde Sen 6. son bölüm: Demir - Selin - Alara üçgeni! Her Yerde Sen 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONDemir - Selin - Alara üçgeni!
Sonsuz Aşk oyuncuları kimler? Sonsuz Aşk filmi konusu ne?
TELEVİZYONSonsuz Aşk oyuncuları kimler?
Tai Chi Dövüşcüsü oyuncuları kimler? Tai Chi Dövüşcüsü konusu nedir?
TELEVİZYONTai Chi Dövüşcüsü oyuncuları kimler?
Sivil Cephe oyuncuları kimler? Sivil Cephe filmi konusu nedir?
TELEVİZYONSivil Cephe oyuncuları kimler?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X