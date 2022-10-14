190’dan fazla ülkede hizmet veren dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, son zamanlarda sektöre girmiş olan diğer yeni platformlar sebebiyle globalde ciddi düzeyde abone kaybı yaşadı. 2011’den bu yana ilk kez abone kaybı yaşayan platform, 2022‘nin ilk çeyreğinde 200 binden fazla kullanıcı kaybetti.

Yaşadığı bu rekor kayıpların ardından platform, önümüzdeki ay 12 ülkede reklamlı üyelik planını devreye sokuyor. 3 Kasım’dan itibaren, izlenen içeriğin saat başına dört ile beş dakikalık reklamları olacak. Platformdaki içeriklerin büyük bir bölümüne erişim olacak, fakat tüm içeriklere değil.

Basic With Ads adlı bu daha düşük maliyetli, reklam destekli üyeliğin bedeli ise 6,99 dolar. Reklamsız temel üyeliğin bedeli 9,99 dolar, HD yayın yapan ve en üst üyelik ise 19,99 dolar olarak belirlendi.

Reklamlı üyelik başlangıç olarak ABD, Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya ve İngiltere’de devreye giriyor.

Türkiye ise bu seçeneğin olacağı açıklanan ilk ülkeler arasında yer almıyor.