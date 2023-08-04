Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Televizyon Netflix Terzi 3. sezon olacak mı? Terzi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

        Netflix Terzi 3. sezon olacak mı?

        Çağatay Ulusoy ve Salih Bademci gibi isimlerin yer aldığı Netflix'in yerli yapımlarından Terzi, geçtiğimiz günlerde 2. sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünü izleyenler arama motorlarında: "Netflix Terzi 3. sezon olacak mı? Terzi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Netflix'te ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan yeni Türk dizisi Terzi, geçtiğimiz günlerde ikinci sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Dizinin son bölümünün yayınlanmasıyla gündeme 3. sezon geldi. Peki, Netflix Terzi 3. sezon olacak mı? Terzi 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

        2

        TERZİ 3. SEZON OLACAK MI?

        İlk sezonla birlikte geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Terzi dizisi geçtiğimiz gün 2. sezon bölümlerini yayınladı. Terzi'nin 3. sezonun olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

        Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

        3

        TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Ülkenin en ünlü terzilerinden biri olan Peyami, en iyi dostu Dimitri'nin müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.

        4

        TERZİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

        Çağatay Ulusoy - Peyami

        Şifanur Gül - Esvet

        Olgun Şimşek - Mustafa

        Salih Bademci - Dimitri

        Berrak Tüzünataç - Cemre

        Ece Sükan - Suzi

        Evrim Alasya - Kiraz

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"