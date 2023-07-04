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Netflix Türkiye'nin Temmuz ayı içeriklerinde neler var?

Netflix'in Temmuz ayı içeriklerinde merakla beklenen dizilerin yeni sezonları ve birbirinden farklı filmler ile belgeseller gösterime girdi. İşte, Netflix'in Temmuz ayı içerikleri...

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  • Netflix Türkiye'nin Temmuz ayı içeriklerinde neler var? Yeni sezonlar, filmler ve belgeseller!

    CASH - 6 TEMMUZ

    Lüks bir parfüm şirketinde çalışan ve hak ettiğini alamadığını düşünen bir işçinin hikayesini anlatan film, bu durumu tersine çevirmek için ve daha çok para kazanmak için kaçakçılık yapmayı kafasına koyan adamın, uğruna kusursuz işleyecek olan bir organizasyon oluşturmasını konu alıyor.

     
  • Netflix Türkiye'nin Temmuz ayı içeriklerinde neler var? Yeni sezonlar, filmler ve belgeseller!

    HAZİNE - 7 TEMMUZ

    Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Boran Kuzum, Şükran Ovalı ve Hasibe Eren gibi isimlerin yer aldığı filmde, annesinin ölümü sonrası memleketine giden Mesut'un hikayesini konu alıyor.

     
  • Netflix Türkiye'nin Temmuz ayı içeriklerinde neler var? Yeni sezonlar, filmler ve belgeseller!

    BİRD BOX BARCELONA - 14 TEMMUZ

    İnsanları intihara sürükleyen görünmez yaratık bu sefer Barcelona'da. Yaşanan felaket sonrası boş Barcelona sokaklarında kızları ile birlikte güvenli yere ulaşmaya çalışan Sebastian, bu sırada daha büyük bir tehdit ile karşılaşır.
  • Netflix Türkiye'nin Temmuz ayı içeriklerinde neler var? Yeni sezonlar, filmler ve belgeseller!

    THE DEEPEST BREATH - 19 TEMMUZ

    Serbest dalış sporunu konu alan The Deepest Breath, İtalyan dalgıç Alessia Zecchini'nin hikayesini anlatıyor.
  • Netflix Türkiye'nin Temmuz ayı içeriklerinde neler var? Yeni sezonlar, filmler ve belgeseller!

    MONDAY - 21 TEMMUZ

    Atina'da tanışan iki Amerikalı Mickey ve Chloe, bir anda tutkulu bir aşka yelken açar.
  • Netflix Türkiye'nin Temmuz ayı içeriklerinde neler var? Yeni sezonlar, filmler ve belgeseller!

    WORD ON BATHROOM WALLS - 22 TEMMUZ

    Liseye giden ve aşçı olma hayalleri kuran Adam, bir gün psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu keşfeder. Bu rahatsızlık onun çeşitli halüsinasyonlar görmesine neden olur. 
  • Netflix Türkiye'nin Temmuz ayı içeriklerinde neler var? Yeni sezonlar, filmler ve belgeseller!

    TERZİ (2. SEZON) - 28 TEMMUZ

    Temmuz ayında ikinci sezonunu yayınlacak olan Terzi'de en son herkesin hayatı altüst olmuştu ve Peyami'nin bir karar vermesi gerekiyordu.
  • Netflix Türkiye'nin Temmuz ayı içeriklerinde neler var? Yeni sezonlar, filmler ve belgeseller!

    THE WİTCHER (3. SEZON 2. KISIM) - 27 TEMMUZ

    Kıta savaş çanları çalarken Geralt ve Yennefer, Ciri'yi korumak için mücadele eder.
  • Netflix Türkiye'nin Temmuz ayı içeriklerinde neler var? Yeni sezonlar, filmler ve belgeseller!

    GÜNEŞİN KARANLIĞINDA (2. SEZON 1. KISIM) - 6 TEMMUZ

    Firmasından gördüğü talep nedeniyle ekibinin işi başı aşkınken, Mickey bir kadınla tanışır.
  • Netflix Türkiye'nin Temmuz ayı içeriklerinde neler var? Yeni sezonlar, filmler ve belgeseller!

    SWEET MAGNOLİAS (3. SEZON) - 20 TEMMUZ

    Sullivan's daki kavganın ardından Manolyalar, ilişkilerini sınayan kalp kırıklıkları ve ailevi sorunlar yüzünden yeni zoruklarla karşılaşır.
  • Netflix Türkiye'nin Temmuz ayı içeriklerinde neler var? Yeni sezonlar, filmler ve belgeseller!

    AŞK TAKTİKLERİ 2 - 4 TEMMUZ

    Evliliğe inanmayan Aslı ile Kerem bu konuda hemfikir olduklarını fark edince oyun başlar.

     
  • Netflix Türkiye'nin Temmuz ayı içeriklerinde neler var? Yeni sezonlar, filmler ve belgeseller!

    MUTLULUK ŞİMDİ BAŞLIYOR - 27 TEMMUZ

    Romantik hayatı hep uçlarda yaşamış olan Helen, boşandıktan sonra yaşamı ve aşkı tekrar öğrenmek için bir kursa katılıp tanımadığı insanlarla beraber "Hayatın Macerası"na atılır.
  • Netflix Türkiye'nin Temmuz ayı içeriklerinde neler var? Yeni sezonlar, filmler ve belgeseller!

    BETTER CALL SAUL (6. SEZON) - 15 TEMMUZ

    Breaking Bad'in öncesini anlatan Emmy adayı dizi, Jimmy McGill ahlak yoksunu hukuk adamı olarak Saul Goodman'a dönüş hikayesini anlatıyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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