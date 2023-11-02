Netflix Türkiye'nin yepyeni Kasım ayı içerikleri

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BELIVER 2 - 17 KASIM Azimli bir dedektif, Asya'nın en büyük uyuşturucu çetesinin ardındaki gerçeği aramaya devam eder. Üstelik çetenin bir türlü yakalanamayan lideriyle de görülecek bir hesabı vardır.

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THE CROWN 6. SEZON - 16 KASIM Diana, ömrünün son haftalarında halkın gözlerini kamaştırırken monarşi, bir hesaplaşmayla yüzleşir. Kraliçe II. Elizabeth ise mirası ve soyu üzerine düşünür.