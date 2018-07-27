Neuchatel Xamax - Basel düellosu

İsviçre Süper Lig maçında Neuchatel Xamax ile Basel, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. Neuchatel Xamax son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Basel son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 367 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Neuchatel Xamax kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.30, Basel sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Neuchatel Xamax önceki hafta Basel mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Basel, Sion karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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