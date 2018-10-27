Neuchatel Xamax - Luzern maçı heyecanı

İsviçre Süper Lig maçında Neuchatel Xamax ile Luzern, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. 10 puanlı Neuchatel Xamax 10. sırada bulunuyor, Luzern 12 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Neuchatel Xamax, son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Luzern, son 1 maçında 1 galibiyet, lik performans sergiledi.

İddaa'dan 485 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Neuchatel Xamax kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.20, Luzern sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Neuchatel Xamax önceki hafta Luzern mücadelesinde 2-4 yenildi.

Luzern ise Neuchatel Xamax karşılaşmasında 2-4 kazandı.

Neuchatel Xamax, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 11 gol yedi.

Luzern ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Luzern, 6 gol atarken 7 gol yedi.

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