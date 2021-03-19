

Arter, 2020 yılında sanatseverlerle buluşturduğu ancak pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan Nevin Aladağ’ın 'İzler' adlı üç kanallı video yereleştirmesine yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Arter Koleksiyonu’nda yer alan İzler 25 Mart’ta yeniden izleyiciyle buluşacak.

Sanatçının çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Stuttgart’ın ses ve imgeye dayalı bir portresini çizen video yerleştirmesi, kenti performansın hem sahnesi olarak kullanıyor hem de öznesi olarak harekete geçiriyor. Kentsel ve doğal unsurların, müzik enstrümanlarının icracılarına dönüştüğü İzler 25 Temmuz 2021 tarihine kadar Arter’de görülebilecek.

Stuttgart'taki yürüyüş yolu, üzüm bağı, ağaç, yağmur, sokak lambası ve çocuk parkı gibi kentsel ve doğal unsurlar, Aladağ’ın aynı şehirde edindiği akordeon, bendir, mızıka, flüt ve keman gibi müzik enstrümanlarının icracılarına dönüşüyor.

Kimi zaman oyundan veya sahneleme biçimlerinden ilham alan sanatçı, yapıtlarında müziğe ve müzik enstrümanlarına sıkça yer verir. Aladağ’ın, müziği doğrudan içeren yapıtlarının yanı sıra pek çok yapıtı da ses, performans ve dans öğeleriyle diyalog hâlindedir.

Sanatçı İzler başlıklı bu yapıtta kenti, performansın hem sahnesi olarak kullanıyor hem de öznesi olarak harekete geçiriyor. Ortaya çıkan görsel ve sessel kompozisyon, sanatçının kent mobilyalarıyla etkileşime soktuğu veyamanzaranın içine bıraktığı enstrümanların potansiyellerini araştırıyor ve yeniden yorumluyor.

Arter’de daha önce Starter (2010),Görünmezlik Taktikleri (2011),Kelimeler Pek Gereksiz (2019-2020) başlıklı grup sergilerinde işleri yer alan Aladağ’ın Sahne başlıklı kişisel sergisi ise 2012 yılında yine Arter’de gerçekleşmişti.

Kontrollü normalleşme süreci kuralları çerçevesinde, yeni bir bilgilendirmeye kadar Pazar günleri kapalı olan Arter, Salı-Cumartesi günleri arasında 11:00–17:00 saatlerinde gerekli sağlık tedbirleriyle ziyarete açık.