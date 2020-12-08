NEVŞEHİR - Atlı jandarma birliklerinin eğitim ve görev alanları kısa filmle anlatıldı

AA

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarında paylaşılan görsellerde, atlı birliklerin JAKEM'deki eğitim birimlerinin yanı sıra Kapadokya bölgesi başta olmak üzere ülke genelindeki çeşitli turizm merkezlerinde yürütülen devriye görevlerinden görüntüler yer aldı.Görüntülerde, güvenliğin atlı jandarma birlikleri tarafından sağlandığı alanlar eğitim ve görevlerden kesitler müzik eşliğinde yer aldı.Kısa filmde, JAKEM Komutanı Albay Ercan Altın ile görevli personeller merkezde yürütülen çalışmaları anlattı.Çok sayıda kişi tarafından beğenilen paylaşımda, "JAKEM Komutanlığı olarak ülkemizin en yetenekli köpeklerini eğitmeyi sürdürecek ve 1000 yıldır at koşturduğumuz Anadolu topraklarında binicilik kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.