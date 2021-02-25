DHA

Avanos'ta yaşayan Tunç Boztepe ile 4 yıllık iş ortağı iki çocuk annesi Selda Grössle, 2 Ağustos 2012'de kayboldu. İki arkadaştan haber alamayan yakınları polise başvurdu. Ancak başta Avanos ilçe sınırları olmak üzere il genelinde yapılan geniş çaplı aramada iki arkadaşın izine rastlanılamadı. 9 yılın ardından iki arkadaşın yakınları televizyon ekranlarına çıkarak, Alman eşinden boşanmak için açtığı davası süren Selda Grössle ile Tunç Boztepe'nin bulunmasını istedi.

YENİDEN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan iki arkadaşın bulunması için yeniden çalışma başlattı. Selda Grössle ile ortağı Tunç Boztepe'nin öldürülerek otomobille Bayramhacılı Baraj Gölü'n atılmış olabileceği ihtimali üzerine, çalışmalar burada yoğunlaştırıldı. AFAD'a bağlı ekipler, botla baraj gölüne açılarak özel cihazlarla arama yaptı. Ancak aramada iki arkadaşın izine rastlanılamadı. Arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.