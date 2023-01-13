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Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de apartman yangını: 6 kişi dumandan zehirlendi
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Nevşehir'de çıkan apartman yangını korkuttu: 6 kişi dumandan zehirlendi

Nevşehir'de 10 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu daire kullanılamaz hale gelirken, 6 kişi dumandan etkilenerek zehirlendi

Nevşehir'de apartman yangını: 6 kişi dumandan zehirlendi
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AA

Nevşehir'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede yangın çıktı.

AA'nın haberine göre; kimsenin bulunmadığı dairedeki yangını fark eden bina sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.

6 KİŞİ DUMANDEN ETKİLENDİ

Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, söz konusu dairede büyük hasar oluştu.

"DUMANDAN GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYORDU"

Apartman sakinlerinden Mehmet Ali Arabulan, itfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale ettiğini belirterek, "Saat 01.30 civarı sesler duyduk. Evler duman altındaydı, aşağı inemedik. İtfaiye ekipleri gelince binadan çıkabildik. Dumandan göz gözü görmüyordu." dedi.

İtfaiye ekiplerinin ilk incelemesine göre yangının prize takılan şarj aletinden çıkmış olabileceği belirtildi.

*Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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