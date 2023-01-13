Nevşehir'de apartman yangını: 6 kişi dumandan zehirlendi

Nevşehir'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede yangın çıktı.

AA'nın haberine göre; kimsenin bulunmadığı dairedeki yangını fark eden bina sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.