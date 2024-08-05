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        Haberler Gündem Nevşehir'de DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Nevşehir'de DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ için faaliyette bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 18:25 Güncelleme: 05.08.2024 - 18:27
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        Nevşehir'de DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
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        Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna yönelik bilgilere ulaşılan ve Nevşehir'de ikamet ettiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara yönelik uzun süren takip sonucu operasyon yaptı.

        Eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

        Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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