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Hafif ticari araç 2 TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Nevşehir'de, art arda iki TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kavak beldesinden Nevşehir istikametine giden Ethem Sonkaya yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen T.T. yönetimindeki patates yüklü TIR'a, ardından da İ.I. yönetimindeki diğer TIR'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Sonkaya ile beraberindeki Y.M, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; Sonkaya, hastanede yaşamını yitirirken Y.M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.