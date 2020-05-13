Nevşehir'de hayırseverin satın aldığı veresiye defterleri yakıldı

AA

İstanbul'da yaşayan, isminin duyurulmasını istemeyen Acıgöllü iş insanı, belediye yetkilileri ile irtibata geçerek, ilçe halkının bakkallara olan borcunu ödemek istediğini belirtti.Belediye yetkilileri, yaklaşık bin ailenin ilçedeki 12 bakkal ve markete olan borçlarının tamamını ödeyerek veresiye defterlerini teslim aldı.Toplanan veresiye defterleri hayırsever iş insanının talebi üzerine Acıgöl Belediyesi önünde zabıta ekiplerince yakılarak imha edildi.Belediye Başkanı Ercan Ertaş, AA muhabirine, ramazan ayında çok sayıda borçlu vatandaşın yüzünün gülmesini sağlayan hayırsevere teşekkür etti.Tutanakla teslim aldıkları veresiye defterlerini imha ettiklerini kaydeden Ertaş, "İlçemize bağlı Yuva köyünden olan ancak İstanbul'da yaşayan bir iş adamımız bizimle irtibata geçip talebini iletti. Biz de bir arkadaşımızı görevlendirip borçluları tespit için çalışma yaptık. Ortaya çıkan meblağı iş adamımıza ilettik, o da bize gönderdi. Bizler de esnafımıza ödeme yaptık. Esnafımızla görüşürken onlardan da katkı talep ettik, belirli miktarda indirim de yaptılar." diye konuştu.